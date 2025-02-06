شولتس ينتقد ميرتس بسبب التعاون مع اليمين المتطرف في إصلاح سياسة الهجرة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء إن نهج حكومته في الحد من الهجرة غير النظامية يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى إعادة أكثر من 40 ألف شخص عند الحدود كدليل على التقدم.

وقال شولتس في تصريح لإذاعة "آر بي بي" العامة الإقليمية: "لقد قمت بتقديم ضوابط على الحدود وضمنت إعادة أكثر من 40 ألف شخص عند الحدود الألمانية".

كما أشار شولتس إلى أن عدد طلبات اللجوء قد انخفض مؤخرا بنسبة الثلث. وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "في شهر يناير (كانون الثاني)، سجلنا أدنى عدد منذ سنوات عديدة".

وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المرشح الأبرز لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الانتخابات المقبلة في 23 فبراير، لافتا إلى تعاونه الأخير مع الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان.

وأثار ميرتس الغضب بعد استخدامه لأصوات اليمين المتطرف لتمرير اقتراح مثير للجدل بشأن خطط إصلاح سياسة الهجرة في البرلمان الأسبوع الماضي.

ويتهمه منتقدوه بخرق "جدار النار" طويل الأمد الذي يمنع التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، بعد أن حصل اقتراحه غير الملزم لمكافحة الهجرة غير القانونية على أغلبية ضئيلة بفضل دعم الحزب اليميني المتطرف.

وقال شولتس: "حدث شيء هنا، وهو خرق للمحظور، ولا ينبغي التقليل من شأنه". وأضاف أيضا أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يعيق تدابير مهمة للحد من الهجرة غير النظامية على مستوى الاتحاد الأوروبي.