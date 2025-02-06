رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: خطة ترامب بشأن غزة خيال وبالون اختبار

وصف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني يقيمون في قطاع غزة بـ"الخيال".

وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض أمس الأول الثلاثاء، أصابت تصريحات ترامب الكثير من المراقبين بالدهشة، عندما قال إن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة وأنه سوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في دول أخرى".

وقال باراك، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية.. يبدو أنها مثل بالون الاختبار، أو ربما محاولة لإظهار الدعم لإسرائيل".

وأشار باراك، إلى أن تصريحات ترامب ربما تعد محاولة لإقناع القادة العرب، محذرهم بأن "هذا ما ينتظركم في حال لم تستيقظوا، وتقترحوا مسارا عمليا لغزة وتساعدوا في إبعاد حماس عن السلطة".

وأوضح باراك، أنه "من المعقول بصورة كبيرة أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل ردا على خطة ترامب غير المدروسة".