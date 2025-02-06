ترامب يحمل نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي مسئولية حادث اصطدام طائرة بمروحية

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، نظام كمبيوتر "عتيق" يستخدمه مراقبو الحركة الجوية في الولايات المتحدة مسؤولية التسبب في التصادم المميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية الأسبوع الماضي، وتعهد باستبداله.

وقال ترامب، خلال فعالية، إن "الكثير من الأخطاء حدثت" في 29 يناير عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز قادمة من ويتشيتا بولاية كانساس بمروحية تابعة للجيش بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ67 الذين كانوا على متن الطائرتين.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في إفطار الصلاة الوطني في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي: "من المدهش أن يحدث ذلك. وأعتقد أن ذلك سيُستخدم لخير. وأعتقد أن ما سيحدث هو أننا سنجلس جميعا ونضع نظاما حاسوبيا رائعا لأبراج المراقبة لدينا. نظام جديد تماما – ليس مجمعا، وعفا عليه الزمن".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات في محاولة "لتجديد نظام قديم ومعطل" بدلا من الاستثمار في نظام جديد.

وأضاف أنه في طائرته الخاصة، يستخدم نظاما من دولة أخرى عند الهبوط لأن طياره يقول إن النظام الحالي قديم.

وقال ترامب إنه إذا كان لدى البلاد نظام أحدث، لكانت أجهزة الإنذار قد انطلقت عندما وصلت مروحية بلاك هوك، التي كانت في تدريب، إلى نفس ارتفاع الطائرة.