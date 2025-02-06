حماس: نخشى استغلال الاحتلال تصريحات ترامب لاستئناف الحرب على غزة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة تخشى استغلال الاحتلال الإسرائيلي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموافقه، لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وعدم إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لشاشة «التلفزيون العربي»، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة تحدثت قبل أيام، عن إلغاء المرحلة الثالثة من اتفاق غزة.

وأشار إلى أن «التصريحات والمنطق الذي تحدث به ترامب لا يخدم الهدوء في المنطقة، أو وصول مسار اتفاق وقف إطلاق النار إلى مراحله الأخيرة».

وذكر أن «الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج نفس نهج سابقتها بدعم المخطط الإسرائيلي الهادف لاستمرار الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية».

وشدد على أهمية انتقال الشأن الفلسطيني إلى مواقف أكثر عملية، قائلًا إن المواقف العربية يجب أن تكون «حاضرة بقوة».

ودعا إلى «عقد قمة عربية قمة عاجلة للخروج بمواقف داعمة موحدة»، مثمنًا جهود الدول العربية لدعم صمود قطاع غزة بكل السبل.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إسرائيل سوف تسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، اليوم الخميس، أن «الفلسطينيين سيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا داخل المنطقة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «خطته ستتيح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية»، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستبدأ العمل مع فرق تطوير عظيمة من جميع أنحاء العالم - ببطء وحذر - في بناء ما سيصبح واحدًا من أكبر وأروع مشروعات التطوير على وجه الأرض بغزة».

واختتم تدوينته بالقول: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسوف يسود الاستقرار في المنطقة».