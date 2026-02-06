أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ خطة المحافظة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكين أهالي القرى من الحصول على الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وذكرت عازر، في بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بديوان عام المحافظة نظّمت، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت ومؤسسة راعي مصر للتنمية، قافلة سكانية شاملة على مدار يومين، وذلك بقريتي أبو منجوج وشبراريس التابعتين للوحدة المحلية لقرية الربدان.

كما تم توفير سيارة مجهزة لتقديم الخدمات في تخصصات الأطفال، والرمد، والباطنة، والأسنان، والجلدية، والعظام، والتحاليل، والأنف والأذن، وعمل النظارات، وتم تقديم العلاج لـ756 مستفيدًا خلال اليومين.

بالإضافة إلى دعم القافلة بـ350 أسطوانة غاز بسعر المستودع، وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة تحتوي على جميع المواد الغذائية المدعمة، فضلًا عن الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين حول بطاقات التموين والدعم، وما تم استبعاده نتيجة مخالفات البناء.

وتأتي هذه القوافل ضمن الجهود المستمرة لمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.