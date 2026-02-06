نظم متحف شرم الشيخ ورشة تعليمية تفاعلية للأطفال تحت شعار "نحن والطبيعة معا أقوى"، بهدف تعليمهم كيفية الحفاظ على البيئة، وأهمية التوازن على كوكب الأرض؛ وذلك تفعيلا للدور التوعوي المجتمعي الذي تقوم به المتاحف، لتثقيف النشء وتوعيتهم بالقضايا البيئية.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إن ورشة "نحن والطبيعة معا أقوى" لم تكن مجالا للحديث فقط، بل أتاحت الفرصة للأطفال للتعبير عن المعارف والمعلومات التي جرى اكتسابها خلال الورشة بالرسم، الذي كان بمثابة رسالة قوية من الأطفال إلى العالم، مفادها "زي ما تحافظوا على جسمكم.. حافظوا على الأرض"، وأنهم فخورون بلقب "أصدقاء الأرض"، كونهم سيحافظون عليها كي يعيشوا فيها بصحة وأمان.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الجانب النظري للورشة تضمن شرحا مبسطا لكوكب الأرض، وما يحتويه من مخلوقات لتحقيق التوازن، وتوضيح السلوكيات التي تسهم في اختلال هذا التوازن، بما يؤثر بشكل مباشر على الإنسان، والتأكيد على أن البيئة الصحية تساوي إنسانا سعيدا.

وأشار إلى أن الجانب النظري للورشة ساعد الأطفال المشاركين على اكتشاف الفرق بين نصفين للأرض، إحداهما أخضر مليء بالفراشات والهواء "النقي"، والآخر رمادي متعب، حيث تمرض الأرض، مضيفا أن الأطفال قاموا خلال الجزء العملي بتحويل قصة "الأرض المريضة والطبيب نبات" إلى مسرحية حية أمام الجميع.

وأكد أن الأطفال تفاعلوا مع شخصيات الأرض والمياه والنباتات والتربة، ونجحوا في تجسيد دور الطبيعة وأعضائها بطريقة ممتعة ومليئة بالح+يوية، حيث تعلموا كيف تساعد النباتات والتربة والمياه في تنظيف الأرض والحفاظ عليها.

وأردف: "ناقش الأطفال أهمية دور الإنسان في حماية البيئة، مؤكدين أن التعاون بين الطبيعة والبشر هو مفتاح التعافي والاستدامة".