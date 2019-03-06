مسؤول أوروبي: لندن وبروكسل لم يتوصلا لحل في الوقت الحالي بشأن «بريكست»

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، عقب مباحثات" صعبة" مع نظرائه الأوروبيين، أمس الثلاثاء، إن لندن وبروكسل لم يتوصلا حتى الآن لسبيل لإقناع النواب البريطانيين بدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارجريتس شيناس، إن بارنييه قال للمفوضين الأوروبيين، اليوم الأربعاء، على الرغم من أن المباحثات جرت في مناخ بناء، فإنها كانت صعبة".

وأضاف شيناس " لم يتم التوصل لحل في الوقت الراهن يتوافق مع اتفاق الخروج، يشمل البروتوكول بشأن إيرلندا وإيرلندا الشمالية، الذي مثل ما تعلمون لن يتم إعادة التباحث بشأنه".

وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون الخروج ستيفن باركلي لشبكة سكاي نيوز إن المباحثات" كانت مثمرة"، مضيفا أنها الآن في "مرحلة حساسة".