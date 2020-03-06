أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفر السواحل التركي اليوم الجمعة، بعدم السماح للمهاجرين بمحاولة عبور بحر إيجة إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

وقال بيان من خفر السواحل نقلا عن أمر رئاسي، إن "عبور المهاجرين غير الشرعيين بحر ايجه غير مسموح به لأنه خطير."

وستشرف وزارة الداخلية على تنفيذ الأمر الرئاسي.

وأضاف البيان:، "بينما لا يزال يتعين تطبيق مبدأ عدم التدخل ضد المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في مغادرة تركيا ، فإن هذا النهج لا يسري على المعابر البحرية بسبب الخطر الذي يهدد حياتهم".

واتهم خفر السواحل أثينا بخرق القانون الدولي من خلال تعريض قوارب المهاجرين للخطر ، قائلًا إنه أنقذ نحو 100 مهاجر من ثلاثة قوارب أمس الخميس، بعد ان تركتها اليونان شبه غارقة.