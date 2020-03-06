أونروا وجامعات قطاع غزة تعلقان الدراسة بسبب كورونا

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والجامعات والكليات في قطاع غزة اليوم الجمعة تعليق الدراسة ابتداء من يوم غد بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وصرح المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة للصحفيين في غزة أن الوكالة قررت تعليق الدوام المدرسي في كافة مدارسها يوم غد السبت كإجراء احترازي.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في غزة تعليق الدراسة في كافة فروع المعاهد بشكل كامل للطلبة والعاملين ابتداء من يوم غد ولمدة شهر.

وأعلنت الجامعات والكليات في قطاع غزة عن تعليق الدراسة لمدة شهر وتأجيل الامتحانات المقررة خلال ذلك إلى أن تستقر الأوضاع.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة سلامة معروف، إن القرار المتعلق بدوام المؤسسات التعليمية احترازياً لا يزال قيد الدراسة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، خال تماما من فيروس كورونا، وأنها تواصل تنفيذ اجراءاتها الوقائية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه وذلك بعد ثبوت أول سبع إصابات بالفيروس في الضفة الغربية.

وعقب ذلك أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.