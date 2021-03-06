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الأهلي يسقط فى فخ التعادل أمام فيتا كلوب

عمرو فهمي
نشر في: السبت 6 مارس 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: السبت 6 مارس 2021 - 11:03 م

سقط الأهلي فى فخ التعادل أمام فيتا كلوب 2-2 فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم السبت

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الأهلي انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.

وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.


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