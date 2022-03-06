مجموعة فيتول تتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإمدادات الروسية

قالت مجموعة فيتول، أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط الخام في العالم، إن سوق النفط يمكن أن تكون أكثر توترا مع تعطل الإمدادات وتعرض منتجين مثل ليبيا لمشكلات في الانتاج.

أوضحت المجموعة أن هذا الوضع يمكن أن يرفع الأسعار بعدما قفزت إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايك مولر، رئيس فيتول في آسيا، قوله لنشرة صوتية انتجتها شركة "جالف انتليجنس" للاستشارات والنشر ومقرها دبي "لدينا العديد من التحولات والتغيرات في المستقبل.. بينما أعتقد أن العالم أخذ في الاعتبار حقيقة أنه لن تكون هناك إمكانية لقبول كمية كبيرة من النفط الروسي في نصف الكرة الغربي، لا أعتقد أننا أخذنا كل شيء في الاعتبار بعد" .

وتعد آراؤه تكرارا لآراء العديد من صناديق التحوط وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس التي تقول إن سعر برميل النفط يمكن أن يصل إلى 150 دولارا في الأشهر الثلاثة المقبلة.