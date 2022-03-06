تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص مقطعة لنصفين داخل عقار بمنطقة الهرم في الجيزة.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وإعداد تقرير الطب الشرعى للمجني عليه لتحديد ظروف وملابسات وتاريخ مقتله.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص مقطعة لنصفين، تم الكشف عن هويته.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.