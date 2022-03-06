عضو شعبة المواد الغذائية: لا تحريك في أسعار السلع التموينية خلال الفترة القادمة

قال هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، لن تشهد أي ارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن ثبات أسعار السلع التموينية وتوفرها بكثرة، يساعد في توازن السوق، لأن الطلب على السلع في السوق الحر لن يكون كبيرا طالما يحصل المواطن على جزء كبير منها من خلال التموين.

وأكد أن السلع التموينية متوفرة بشكل يكفي لأشهر طويلة تصل إلى 9 أشهر أو عام كامل، مضيفا أن الأسعار في السوق الحر متأثر بالأزمة الأوكرانية الروسية.

واستطرد مطمئنا المواطنين حول توفر السلع الغذائية: "وقت جائحة كورونا كان هناك نقص في المواد الغذائية في العالم، لكن في مصر كانت متوفر ولم تحدث أي أزمة".