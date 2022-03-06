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طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي الفريق بعدم الالتفات لأي محاولات لتصدير الإحباط لهم، معتبرا أن الدوري لا يزال في الملعب.

وقال مرتضى في جلسة جمعته باللاعبين إن الأمور مازالت في المتناول وأن الإعلام الأهلاوي يحاول تصدير عكس ذلك لإصابة الأبيض بالإحباط.

وتابع رئيس الزمالك: "لدينا مباراة أمام الأهلي والفارق بيننا مباراة واحدة، وفي الاوقات الصعبة تظهر معادن اللاعبين".

وأضاف: "حتى المحسوبين على الزمالك في الإعلان يحاولون انتقاد وإحباط اللاعبين والجهاز الفني، رغم أن أسامة نبيه المدرب العام يخوض أول تجربة له كمدير فني".

وشدد رئيس النادي على أهمية الفوز على فيوتشر نتيجة صعوبة الفترة التي يمر بها الفريق.