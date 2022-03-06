مستشار الرئيس الأوكراني: ألحقنا خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب

قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لاحظ تغييرًا في نهج روسيا لأنها أدركت «الثمن الحقيقي للحرب»، لافتًا إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب، ومن المقرر فعل المزيد.

وأضاف «بودولاك»، في مقابلة مع صحيفة ذا جلوب أند ميل الكندية، في مدينة لفيف غرب أوكرانيا: «في بداية الحرب، كانوا يصرون على الهيمنة الكاملة، لكنهم لم يتوقعوا تلك المقاومة الشديدة من أوكرانيا».

وتابع المسؤول الذي شارك في أول جولتين من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، واللتين عقدتا على حدود بيلاروسيا: «لقد بدأوا يدركون الثمن الحقيقي للحرب، والآن نبدأ في إجراء مفاوضات بناءة».

وذكر أن الروس فقدوا كميات هائلة من المعدات والقوى العاملة، معقبًا: «إن العقوبات التي لم نشهدها من قبل تعمل على انهيار اقتصادهم، لقد أصبحت بلادهم خارجة عن القانون على الساحة الدولية ودعايتهم لا تعمل على الإطلاق».

وكرر طلب الرئيس لحلف شمال الأطلسي بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، وهو ما رفضه الحلف الغربي، يوم الجمعة.

وذكر بودولياك أن أهداف أوكرانيا تظل متمثلة في الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمانات أمنية بعدم تعرض البلاد للهجوم مرة أخرى، وتعويضات كبيرة عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بمدن الأوكرانيين.