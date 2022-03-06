التصريح بدفن جثتي طفلين ماتا مختنقين بالدخان إثر حريق في الإسكندرية

صرحت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الأحد، بتسليم جثتي طفلين "ولد وبنت" لأسرتهما لمواراتهما الثرى؛ بعد أن لقيا مصرعهما، إثر اختناقهما جراء اشتعال النيران في مرتبة السرير، داخل الشقة محل سكنهما، والكائنة في منطقة كوم الشفافة.

وطلبت النيابة العام تحريات المباحث حول الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بمناظرة جثتي الطفلين بواسطة الطب الشرعي، وأقوال أفراد أسرتهما، وشهود العيان، وتقريري الحماية المدنية، والأدلة الجنائية، الخاصين بمعاينة موقع الحريق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد وقوع حريقًا داخل شقة في حارة الشبكشي، منطقة كوم الشقافة، دائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، ومصرع طفلين كانا بمفردهما داخلها وقت الحادث.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه بإخماد النيران وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى باقي الشقق المجاورة، وبالفحص تبين وقوع الحريق في الشقة، وبالدلوف إلى داخلها تبين مصرع الطفلين.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، وقطع المرافق عن الشقة بواسطة المختصين، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.