روسيا تلفت للون دخان صاروخ ضرب مبنى بأوكرانيا وترد على اتهامها به

نشرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، مقطع فيديو من حادثة استهداف مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية، كييف واتهامها بتنفيذ الضربة واستهداف المدنيين.

جاء ذلك في تغريدة للخارجية الروسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيه: "الإعلام الأوكراني ذكر بتقارير أن صاروخا روسيا ضرب بناية سكنية، في الحقيقة كان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من منظومة BUK-M1 الصاروخية الأوكرانية.."



وتابعت قائلة: "العامود الأبيض (الدخان خلف الصاروخ) من مميزات صواريخ باك، بالإضافة على ذلك فإن صواريخ كاليبر أو إسكندر الروسية كانت لتؤدي إلى دمار أكبر.. القوات الروسية كانت تقصف مواقع عسكرية، حاول الجيش الأوكراني الرد بإطلاق النار وبسبب خلل بنظام توجيه الصاروخ أدى إلى إصابة المبنى".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد نشر تغريدة صباح السبت (ثالث أيام الغزو الروسي) بصورة للمبنى المتضرر، معلقا: "كييف، مدينتنا الرائعة والمسالمة، نجت من ليلة أخرى تحت هجوم القوات البرية الروسية بالصواريخ.. أطالب العالم: عزل روسيا بالكامل، طرد السفراء، حظر النفط، تدمير اقتصادها. أوقفوا مجرمي الحرب الروس!".

وتظهر الصور من مكان الحادث تأثيرًا كبيرًا للمبنى أشده على ارتفاع يصل إلى عشرة طوابق، ويبدو أن الجدران الخارجية للعديد من الوحدات السكنية مهجورة بالكامل، والداخلية سوداء اللون وتتدلى منها الركام والدخان لا يزال معلقا في الهواء.