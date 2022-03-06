سلطات ماريوبول: بدء إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية 12 ظهرا بالتوقيت المحلي

أعلنت سلطات ماريوبول الأوكرانية، عن بدء إجلاء المدنيين، وفق وقف اتفاق إطلاق النار، في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأشارت سلطات ماريوبول إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت سيكون من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم الأحد، يومه الحادي عشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه «العمليات العسكرية»، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو؛ بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنه يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، نظرا إلى أن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.