روسيا تتهم أوكرانيا بإخفاء برنامج بيولوجي عسكري أمريكي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن كييف قامت بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من البنتاجون.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كوناشينكوف قوله للصحفيين: "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم كشف الوثائق والأدلة أثناء تمشيط دقيق لآثار برنامج بيولوجي عسكري يتم تنفيذه في أوكرانيا، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية".



ووفقا للمتحدث، فإن البنتاجون يشعر بقلق بالغ إزاء الكشف عن تجاربه البيولوجية السرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في البلاد.



وذكر أن الجانب الروسى تلقى أيضا وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية فى البلاد.



وقال كوناشينكوف: "الوثائق التي تم تلقيها تؤكد أن تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للأراضي الروسية".



بالإضافة إلى ذلك، زودت المعامل روسيا بوثائق حول "مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص مثل الطاعون والجمرة الخبيثة والتولاريميا والكوليرا والأمراض الفتاكة الأخرى".



وقال كوناشينكوف: "يجري الآن تحليل الوثائق من قبل متخصصين روس في قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية".



ويعد هذا أول ذكر للأسلحة البيولوجية في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد أن ثارت مخاوف العالم إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار أوامره بإعداد وتجهيز برنامج الردع النووي.



وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، نهاية فبراير الماضي أن أسلحة الردع لروسيا ذات القوة النووية في حالة تأهب مشدد.