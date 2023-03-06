الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أي هجوم على المواقع النووية في إيران سيمثل انتهاكا للقانون الدولي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن أي هجوم على المواقع النووية بإيران سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، سواء من قبل إسرائيل أو أي دولة أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي كان يرد بذلك على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك على التحول في التصورات الإسرائيلية للإطار الزمني لأي هجوم محتمل على البرنامج الذري الموسع لإيران.

وقال جروسي "الهجمات على المنشآت النووية غير قانونية وتمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يذكر أن إسرائيل تعيد التفكير في الخط الزمني لهجومها على إيران.

وكان نتنياهو انتقد جروسي بسبب تصريحاته عن عدم قانونية شن هجمات على المواقع النووية.

وأكد مجددا موقف إسرائيل في أنه يجوز لها الدفاع عن نفسها.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن فرصة شن هجوم محتمل على البرنامج النووي لطهران قد تضيق بسبب سعي إيران الآن للحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة من روسيا، الأمر الذي يجعل أي عمل عسكري في المستقبل أمرا أكثر صعوبة.

وهذا يعود إلى المستويات القياسية لليورانيوم عالي التخصيب الذي تنتجه إيران.

وعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا اجتماعا اليوم في فيينا لبحث هذه المسألة.

يذكر أن جروسي التقى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مطلع الأسبوع الحالي ، وصرح بعدها أن الحديث أسفر عن "تحسن ملحوظ" في الحوار.

وجاءت الزيارة بعد قرابة عامين من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتصف عام 2018.