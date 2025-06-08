قال المخرج والممثل معتز التوني، إن الإخراج هو الفن الأقرب إلى قلبه يليه التمثيل ثم التقديم التلفزيوني، معبرا عن حبه للإخراج كونه تخصصه الأساسي كخريج معهد السينما قسم إخراج.



وأضاف خلال لقاء على هامش حفل توزيع جوائز قمة الإبداع للدراما الرمضانية، باختيار الجمهور، أن الإخراج يظل شغفه الأول رغم حب الجمهور له كممثل، موضحًا أن التمثيل جاء لاحقًا ولكنه أحبه ويتلقى طلبات من الجمهور بشأن التوجه أكثر نحو التمثيل.



وتحدث عن الأعمال التي لفتت نظره في موسم رمضان الماضي، مشيدا بمسلسل «ولاد الشمس - وتقابل حبيب - لام شمسية - قهوة المحطة»، وفي الكوميديا، مسلسل «الكابتن» الذي أخرجه، و«أشغال شقة جدًا وعايشة الدور».



ورد على التساؤل بشأن إمكانية إخراجه لعمل درامي بعيد عن الكوميديا، قائلا: «نفسي أعمل حاجة مش كوميدي أوي، يعني ممكن أعمل حاجة لايت، مسلسل اجتماعي، نفسي يجيلي ورق مسلسل اجتماعي حلو، هعمله على طول».



وكشف عن أعماله المقبلة، لاقتا إلى استعداده لتصوير الجزء الجديد من مسلسل «اللعبة»، وفيلم جديد من بطولة ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني بعنوان «زوجة رجل مش مهم»، بالإضافة إلى احتمالية وجود عمل آخر في رمضان المقبل.