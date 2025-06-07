والدة الأسير متان تسنغاوكر الذي نشر القسام تحذيرا حوله: نتنياهو تحوّل إلى ملاك الموت بالنسبة للأسرى

قالت والدة أحد الجنود الأسرى في قطاع غزة مساء اليوم، إن الضغط العسكري في قطاع غزة يقتل الأسرى بدلاً من المساهمة في استعادتهم.

وقالت "عيناف تسنغاوكر" والدة الجندي الأسير "متان تسنغاوكر" بعد ساعات من نشر الناطق بلسان كتائب القسام تحذيراً للجيش من مغبة الاقتراب من مكان احتجاز الجندي محذراً من قتله حال محاولة تخليصه، إن نتنياهو تحوّل الى ملاك الموت بالنسبة للأسرى.

وأضافت " الضغط العسكري يقترب من ابني ويهدد بأخذ روحه، فقرار توسيع العملية البرية جاء على حساب دماء الأسرى، ولا يمكنني تحمّل هذا الكابوس أكثر بعد ان تحوّل نتنياهو لملاك الموت ويواصل التضحية بالأسرى ويستخدم الجيش كأداة لمواصلة حرب حماية حكومته".

وكان أبو عبيدة قد حذّر في تغريده له على تويتر نهار اليوم من ان الجيش يقترب من المنطقة المحتجز فيها الجندي المذكور ، لافتاً الى تلقي خاطفيه امراً بقتله حال محاولة الجيش تخليصه.