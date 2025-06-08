زيزو: أريد التتويج ببطولات في الأهلي لم أحققها مع الزمالك

كشف أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي الجديد، عن رغبته مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.
وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عايز أكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنني لم أفز بها مع الزمالك".
وأضاف: "عندي حلم كبير إني ممكن أفوز به مع الأهلي، لم أشارك في كأس العالم للأندية وأريد المشاركة به، أنا رايح هناك عشان أكسب كل البطولات".
وواصل: "إمام عاشور وبنشرقي في الأهلي لم يسهل علي الموضوع، لو لم يكونوا موجودين كنت سأتخذ نفس القرار".
وأعلن الأهلي يوم السبت التعاقد بشكل رسمي مع زيزو لمدة 4 سنوات قادمة.