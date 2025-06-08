زيزو: أريد التتويج ببطولات في الأهلي لم أحققها مع الزمالك

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كشف أحمد سيد زيزو، نجم الأهلي الجديد، عن رغبته مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عايز أكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنني لم أفز بها مع الزمالك".

وأضاف: "عندي حلم كبير إني ممكن أفوز به مع الأهلي، لم أشارك في كأس العالم للأندية وأريد المشاركة به، أنا رايح هناك عشان أكسب كل البطولات".

وواصل: "إمام عاشور وبنشرقي في الأهلي لم يسهل علي الموضوع، لو لم يكونوا موجودين كنت سأتخذ نفس القرار".

وأعلن الأهلي يوم السبت التعاقد بشكل رسمي مع زيزو لمدة 4 سنوات قادمة.