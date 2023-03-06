المغرب تطلب خط ائتمان احتياطي بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد

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طلبت المغرب من صندوق النقد الدولي خط ائتمان بقيمة 5 مليارات دولار، حيث يعتزم مدير التخطيط في الصندوق التوصية بقبول الطلب في ضوء أطر عمل السياسة الاقتصادية المغربية القوية وسجل المغرب الجيد في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس التنفيذي للصندوق عقد اليوم الاثنين جلسة غير رسمية لمناقشة الطلب، بحسب بيان صادر عن الصندوق. وتصل مدة خط الائتمان الذي سيتم معاملته باعتباره خط ائتمان احتياطي إلى عامين.

وتعتزم كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد التوصية بقبول الطلب عندما يجتمع المجلس التنفيذي مجددا لاتخاذ القرار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال الصندوق الموجود مقره في واشنطن إن "صندوق النقد الدولي مستعد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة المخاطر الناجمة عن البيئة العالمية شديدة الغموض".

وفي سنوت سابقة حصلت المغرب على تسهيلات من المغرب من نوع الخط الاحتياطي والسيولة وهو أحد أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للدول الأعضاء.