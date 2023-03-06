حازم إمام يكشف دور بيريرا في منظومة التحكيم

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كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن دور فيتور بيريرا في منظومة التحكيم المصرية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري منذ عدة ساعات تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد.

وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "فكرة تطوير منظومة التحكيم جيدة ولكن مع أول تعثير الجميع يطالب بالتغيير والإقالة ولذلك يجب أن يحصل كل فرد على وقته الكامل للعمل".

وأضاف "تعاقدنا مع كلاتنبرج على أساس تطوير منظومة التحكيم وحتى نرى الحكام المصريين في كأس العالم والنهائيات الإفريقية".

وواصل:"فيتور بيريرا جاء ليكون مطورا للتحكيم ورئيسا للجنة الحكام وهدفنا التطوير وتقليل المشاكل التحكيمية وهو لديه خبرات كبيرة في الإدارة أيضا".

وأشار: "بيريرا يحتاج للمزيد من الوقت لمعرفة كل شيء عن التحكيم المصري وبعد ذلك سيتولى تعيين حكام المباريات".

وأتم:"عقد فيتور بيريرا مع اتحاد الكرة ممتد لنهاية الموسم المقبل".