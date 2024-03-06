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استشهد 7 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص على مجموعات من المواطنين قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف، منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث تركز القصف على منطقة مصنع الستار، ودوار الكويت، وشارع السكة جنوب الحي.

وأفاد مراسل وكالة "معا"، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بحي الزيتون.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم طفلتان وسيدة، وجرح آخرون، في قصف بطائرات الاحتلال استهدف مسجد الصلاح الذي يتوسط شارعا مكتظ في حي جباليا البلد شمال غزة.

وسقط ثلاثة شهداء بينهم طفلان في قصف استهدف مسجد الصلاح بشارع غزة القديم في حي جباليا البلد شمال غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي 10 قذائف على منازل المواطنين في حيي الشيخ عجلين، وتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

ومنذ صباح اليوم نقل 16 شهيدا من مدينة خان يونس إلى مستشفى النجار في مدينة رفح.

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