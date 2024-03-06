بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على موقف حماس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة "يعتمد على موقف حماس".

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية في مطار قريب من العاصمة واشنطن.

وأضاف : "الأمر حاليا في يد حماس، والإسرائيليون يتعاونون، وقد تم تقديم عرض معقول، وسنرى ما سيحدث في غضون أيام قليلة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار."

وفيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، قال بايدن: "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. وإذا استمرت الحرب حتى شهر رمضان، فسيكون الأمر خطيراً جداً. ولهذا السبب نحاول جاهدين جداً لتحقيق وقف إطلاق النار".

وذكر الرئيس الأمريكي أنهم يعملون جاهدين لتوصيل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يواجه الفلسطينيون خطر المجاعة.

​​​​​​​وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

والاثنين، قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر 6 أسابيع، قبل بداية شهر رمضان.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".