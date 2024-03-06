زعيم المعارضة الإسرائيلية: بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء ستحل كارثة أخرى

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه إذا بقي بنيامين نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء فإن ما سماها «كارثة أخرى» سوف تحل بإسرائيل.



وذكر لابيد في تغريدة له على حسابه الرسمي على «إكس»، مساء الأربعاء، أنه إذا بقي نتنياهو رئيسا للوزراء، فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط.



جاءت تصريحات لابيد تعليقا على استنتاجات لجنة التحقيق الحكومية في واقعة جبل الجرمق أو «ميرون»، التي أشارت إلى أن هناك أساسا معقولا لتحديد أن نتنياهو كان على علم أن موقع مقبرة «راشبي» لم يتم الاعتناء به بشكل كبير لسنوات، وأن ذلك قد يشكل خطرا كبيرا على حشود زوار المكان.



يذكر أنه في السابع عشر من الشهر الماضي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه «لو كانت أحداث 7 أكتوبر قد جرت خلال فترة رئاسته للحكومة في البلاد، لأرسل بنيامين نتنياهو أشخاصا لإحراق منزله».