استطلاع: معظم الألمان لا يؤيدون إرسال صواريخ إلى أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر استطلاع رأي حديث أن غالبية كبيرة من الشعب الألماني تؤيد قرار المستشار أولاف شولتس بعدم إرسال صواريخ كروز من طراز توروس إلى أوكرانيا.

وفي استطلاع أجرته مؤخرا مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي نيابة عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم يؤيد سوى 28% ممن شملهم الاستطلاع تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر للدفاع ضد روسيا.

ويعارض 58% ممن شملهم الاستطلاع تسليم نظام الأسلحة هذا. ويرفض أكثر من نصف هؤلاء، أي ما مجموعه 31% ممن شملهم الاستطلاع، من حيث المبدأ أي دعم لأوكرانيا بأسلحة ألمانية. ولم يبدِ 14% أي رأي.

وشمل الاستطلاع 2169 ألمانيا ممن يحق لهم التصويت، وذلك في الفترة من الأول إلى الخامس من اذار/مارس.

ووراء قرار شولتس يكمن الخوف من أن تتورط ألمانيا في الحرب إذا أصابت صواريخ كروز الأراضي الروسية.