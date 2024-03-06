مسؤول دولي: كلفة اللجوء السوري في لبنان نحو مليار و500 مليون دولار

أعلن نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، اليوم الأربعاء، أن كلفة اللجوء السوري في لبنان تصل إلى حوالي مليار ونصف مليار دولار.

وقال بلحاج، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم، إن كلفة اللجوء السوري في لبنان هي نحو مليار وخمسمائة مليون دولار، ويجب على كل الفاعلين أو المانحين أن يأخذوا منها قسطاً كبيرا؛ لأن لبنان لا يمكنه أن يستوعب لوحده هذه التكلفة.

وأشار إلى أن اجتماعه مع ميقاتي كان فرصة للتداول في المواضيع التي تعاني منها المنطقة، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأضاف: "تحدثنا عن بعض المشاريع المقبلة التي ستدرس من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا أمر مهم لأنه يجب على هذه المشاريع أن تمضي قدماً للمصادقة عليها لكي تدخل حيز التنفيذ".

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان أكثر من مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودتهم إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.