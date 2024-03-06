إعلام أمريكي: ترامب وبايدن يفوزان في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما في عدة ولايات

أعلنت شبكة "إن بي سي" نيوز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن فازا في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في ولاية فيرجينيا.

ووفقا للقناة التلفزيونية، في الدقائق الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع في ولايات فيرجينيا وفيرمومونت وكارولينا الشمالية، وفي فيرجينيا صوت أكثر من 60% من الناخبين لصالح ترامب، وصوت ما يزيد قليلا عن 35% لمنافسته في الحزب الجمهوري ممثلة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وفي الجانب المقابل، أظهر الفرز الأولي للأصوات فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايتي فيرجينيا وأيوا، بنحو 91% من الأصوات التي تم فرز معظمها بالفعل.

وفي وقت سابق نجح ترامب في هزيمة هايلي آخر منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بولاية كارولينا الجنوبية. وكان الرئيس الأمريكي السابق توعد منافسته هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية التي جرت السبت الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "إيه بي سي" وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال متمسكة بتعهدها بدعم ترامب إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري، قالت هايلي: "لا أعتقد أنه الشخص المناسب في الوقت المناسب"، مشددة على أنها لا تعتقد أنه يجب أن يكون رئيسا.

وكان ترامب يتمتع بقوة خاصة في الانتخابات التمهيدية، ما يزيد من تقدم مندوبيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ميسوري وكذلك في ميشيغان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بسلفة وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

وسبق أن حذر الجمهوري دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.