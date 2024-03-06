قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الكثير من مشاكل مصر مزمنة وقديمة ‏ومستمرة»، مؤكدا حرص وإصرار الدولة على معالجتها بشكل جذري قدر الإمكان.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة‎ «CBC» ‎مساء الثلاثاء، أن الدولة ‏تدرك أن الحلول المؤقتة والمسكنات لم تعد تجدي نفعًا، لافتا أن مصر «جربت الكثير من المسكنات».‏

وأوضح أن الدولة تسعى إلى معالجة المشكلة من جذروها عبر إعادة البناء المؤسسي والهيكلي، قائلا: «العلاج ‏أحيانا والتنمية وتحقيقها قد يكون صعبًا وله ثمن، مصر جربت كثيرًا المسكنات، نحاول علاج جذور هذه المشاكل ‏عن طريق إعادة البناء المؤسسي وتوليد الثروة في مصر من البنية التحتية والأصول المصرية، والتي تضاعفت ‏في 10 سنوات بشكل هائل». ‏

وأوضح أن تلك الخطوات تهدف إلى إتاحة الأمل والإمكانية لحل المشاكل المزمنة التي تتوارثها جيلًا بعد جيل، وذلك لتحقيق حلها «قريبًا أو في يوم من الأيام»‏‎.‎