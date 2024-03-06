قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الكثير من مشاكل مصر مزمنة وقديمة ومستمرة»، مؤكدا حرص وإصرار الدولة على معالجتها بشكل جذري قدر الإمكان.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن الدولة تدرك أن الحلول المؤقتة والمسكنات لم تعد تجدي نفعًا، لافتا أن مصر «جربت الكثير من المسكنات».
وأوضح أن الدولة تسعى إلى معالجة المشكلة من جذروها عبر إعادة البناء المؤسسي والهيكلي، قائلا: «العلاج أحيانا والتنمية وتحقيقها قد يكون صعبًا وله ثمن، مصر جربت كثيرًا المسكنات، نحاول علاج جذور هذه المشاكل عن طريق إعادة البناء المؤسسي وتوليد الثروة في مصر من البنية التحتية والأصول المصرية، والتي تضاعفت في 10 سنوات بشكل هائل».
وأوضح أن تلك الخطوات تهدف إلى إتاحة الأمل والإمكانية لحل المشاكل المزمنة التي تتوارثها جيلًا بعد جيل، وذلك لتحقيق حلها «قريبًا أو في يوم من الأيام».