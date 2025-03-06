 الرئيس الألماني يختتم جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة موقع بناء تلسكوب عملاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الألماني يختتم جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة موقع بناء تلسكوب عملاق

أنتوفاجاستا - (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 11:22 ص

يختتم الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، جولته في أمريكا الجنوبية، بزيارة لموقع بناء تلسكوب عملاق في صحراء أتاكاما في تشيلي.

والمشروع تابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (إي إس أو)، الذي تأسس من قبل 15 دولة أوروبية والبرازيل، ومقره في مدينة جارشينج بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية، ولدى المرصد بالفعل عدة مواقع مراقبة في صحراء أتاكاما.

ويعلق المرصد، آمالا كبيرة على تلسكوبه العملاق للغاية (إي إل تي)، الذي من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2028، ويصفه المرصد على موقعه الإلكتروني بـ"الثوري".

وكتب: "إي إل تي سوف يعالج العديد من الأسئلة الأكثر إلحاحا والتي لم تتم الإجابة عليها في علم الفلك، وقد يؤدي في النهاية إلى إحداث ثورة في فهمنا للكون بطريقة مماثلة لما فعله تلسكوب جاليليو جاليلي قبل 400 عام".

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