أمريكا: من المحتمل تأجيل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إنه من المحتمل تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه الرئيس ترامب أمس لصناعة السيارات.

وفي مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية، قال هوارد لوتنيك إن التأجيل لمدة شهر لضرائب (رسوم) الواردات "يمكن أن يشمل كل السلع والخدمات من دول يو.إس.إم.سي.أيه محل الشكوى" في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الولاية الأولى لترامب، والتي حلت محل الاتفاقية السابقة المعروفة باسم نافتا.

ويرى لوتنيك أن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من الدولتين ستكون مؤهلة للاستفادة من التأجيل.

وقال الوزير لوتنيك إنه بالنسبة للشركات التي لديها منتجات تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة، "ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية الآن"، مضيفا أنه من المتوقع أن يتحدث ترامب مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في وقت لاحق من اليوم الخميس وقد يصدر إعلانًا بعد ذلك.