حماس: الوسطاء يواصلون اتصالاتهم لإلزام الاحتلال ببدء مفاوضات المرحلة الثانية

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال بالبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، التزام الحركة بالمراحل المختلفة للاتفاق، معربًا عن أمله في أن «تثمر اتصالات الوسطاء عن إكمال تطبيق مراحل الاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي».

وفي وقت سابق، قالت مصادر في تصريحات خاصة لوكالة «رويترز»، إن المحادثات بين واشنطن ومصر تناولت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب وأسماء من سيديرون القطاع.

وكشفت «رويترز»، أن المناقشات التي جرت أمس الأربعاء، كانت بين مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسئولين في حماس، ووسطاء من مصر وقطر.

ونقلت عن المصادر أن المناقشات انتهت بشكل إيجابي، وتشير إلى انتقال قريب إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكانت قد اعتمدت القمة العربية الطارئة في القاهرة خطة مصر لإعادة إعمار غزة، ورحب البيان الختامي بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ودعم جهود تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة.

كما أدان البيان الختامي وقف إدخال المساعدات وسياسة التجويع والأرض المحروقة في غزة وحذر من ممارسات الاحتلال.