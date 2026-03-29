غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 إثر قصف للاحتلال استهدف الليلة الماضية مواصي خان يونس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9 إثر قصف إسرائيلي استهدف الليلة الماضية، مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان استشهد ستة مواطنين بينهم فتاة، وأصيب أربعة آخرون الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال الحربية خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,278 شهيدا، و172,013 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء، و18 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 702، وإجمالي الإصابات إلى 1913، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.