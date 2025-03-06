مجلس الوزراء اللبناني يقر بمرسوم مشروع موازنة 2025

أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الخميس، مشروع موازنة 2025 الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي.

وأعلن رئيس المجلس نواف سلام، في تصريح له بعد انتهاء الجلسة، أنه تم إقرار إصدار موازنة العام 2025 بمرسوم منعًا لتعطيل أو تأخير الحاجات العامة وخدمات المواطنين وكان يمكن استرداد الموازنة ولكن نريد الابتعاد عن الترقيع من جهة ومن جهة ثانية ليس لدينا ترف الوقت لإعادة مناقشتها من جديد.

ولفت سلام، إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات الإدارية والهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وذلك من ضمن ورشة الإصلاح التي تتناول الصعد الإدارية والقضائية والمالية.

وأضاف: "اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها".