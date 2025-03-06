سول: مقاتلة كورية جنوبية أسقطت عن طريق الخطأ قنابل على منطقة مدنية

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس إثر سقوط قنابل على منزل في منطقة بوتشيون في شمال البلاد، حسبما قالته السلطات الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن القوات الجوبية الكورية الجنوبية أن طائرة مقاتلة كورية جنوبية أسقطت عن طريق الخطأ ثماني قنابل على منطقة مدنية أثناء تدريب، مما أدى إلى وقوع تلك الإصابات.

وأوضحت القوات الجوية في بيان أن القنابل من نوع إم كيه - 82 وألقتها مقاتلة من طراز كيه إف 16بشكل غير طبيعي "خارج نطاق إطلاق النار"، مما تسبب في أضرار غير محددة للمدنيين.

وقالت القوات الجوية إنها ستشكل لجنة للتحقيق في سبب وقوع الحادث وفحص حجم الأضرار المدنية. وقالت إن الطائرة المقاتلة كانت تشارك في تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية للقوات الجوية مع الجيش.

واعتذرت القوات الجوية عن التسبب في الأضرار التي لحقت بالمدنيين وأعربت عن أملها في الشفاء العاجل للمصابين. وقالت إنها ستقدم التعويضات والخطوات الضرورية الأخرى للضحايا.

ولم يذكر بيان القوات الجوية مكان وقوع الحادث، لكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أفادت بأنه وقع في منطقة بوتشيون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن خمسة مدنيين وجنديين أصيبوا بجروح. وقالت يونهاب إن حالة اثنين من المصابين خطيرة لكنها لا تهدد حياتهم. وقالت أيضًا إن سبعة مبان تضررت.