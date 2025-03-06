نيوزيلندا تقيل سفيرها في لندن بسبب تصريحات مسيئة لترامب

أعلنت نيوزيلندا -اليوم الخميس- أنها أقالت سفيرها في لندن فيل جوف بسبب تصريحات "مخيبة للآمال" عبر تشكيكه علانية بمدى فهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأحداث التاريخية.

وتساءل جوف الثلاثاء، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول الحرب الروسية على أوكرانيا، عما إذا كان ترامب "يفهم التاريخ حقا"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وقارن السفير أيضا بين مفاوضات السلام التي يسعى ترامب لإطلاقها مع روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا واتفاقية ميونخ التي أُبرمت في 1938 وسمحت لألمانيا النازية بضم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا.

ويخشى البعض اليوم من أن يدفع ترامب كييف إلى قبول اتفاق سلام تحتفظ بموجبه روسيا بمساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها، بحسب .

وخلال المائدة المستديرة التي عُقدت في تشاتام هاوس في لندن، قال السفير "كنت أعيد قراءة خطاب (وينستون) تشرشل أمام مجلس العموم في عام 1938، بعد اتفاق ميونخ"، الذي وقعته بريطانيا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر.

وأضاف أن تشرشل "التفت يومها إلى رئيس الوزراء البريطاني يومذاك نيفيل تشامبرلين وقال له: لقد كان أمامك أن تختار بين الحرب والعار. لقد اخترت العار وستخوض الحرب".

وتابع السفير النيوزيلندي "لقد أعاد الرئيس ترامب وضع تمثال نصفي لتشرشل في مكتبه، لكن هل تعتقدون أنّه يفهم التاريخ حقا؟".



وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إن هذه التعليقات "مخيبة للآمال كثيرا".

وأضاف أن ما صدر عن السفير "لا يمثل آراء الحكومة النيوزيلندية ويجعل بقاءه في منصبه بلندن غير مقبول".

وعلقت واشنطن هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وجمدت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وهما عنصران رئيسيان في تصدي الجيش الأوكراني لروسيا.

وترامب الذي استأنف التواصل المباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هدّد الجمعة بالتخلي عن أوكرانيا، وذلك خلال مشادة عنيفة دارت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أمام عدسات الكاميرات.



