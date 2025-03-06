النائبة نجلاء العسيلي: تحرير المصريين المختطفين يعكس قوة الدولة المصرية وحرصها على أبنائها

أعربت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن فخرها الكبير بجهود الدولة المصرية التي أثمرت عن تحرير المواطنين المصريين المختطفين في السودان، مشيدةً بدور القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الأزمة بكل كفاءة ومسئولية.

وقالت العسيلي، في بيان صحفي، إن عملية تحرير المصريين المختطفين تعكس بشكل واضح قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وتؤكد حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصريين، مهما كانت التحديات".

وأشادت العسيلي، بالتنسيق المشترك بين الأجهزة المصرية والسلطات السودانية، الذي ساهم في نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان، ومن ثم إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضافت: "هذه العملية تؤكد أن مصر لا تترك أبناءها في أوقات المحن، وأنها مستعدة للتدخل بشكل حاسم للحفاظ على سلامتهم وكرامتهم".

وأكدت النائبة أن نجاح هذه العملية يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وأجهزة الأمن الوطني، التي أثبتت قدرتها على العمل في أصعب الظروف لضمان عودة المواطنين سالمين. كما أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاز هذه المهمة الوطنية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الجهود تزيد من ثقة المواطنين في قوة دولتهم وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار.

واختتمت العسيلي تصريحاتها، بالدعوة إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للدولة وأجهزتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدةً أن مصر ستظل دائمًا حصن الأمان لأبنائها في كل مكان.

وتمكنت الأجهزة المعنية في مصر، اليوم الخميس، بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع بالسودان.