الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي مكثف لحشد الدعم الدولي لمخرجات القمة العربية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها أوعزت سفراء دولة فلسطين بالخارج بتكثيف التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة؛ لشرح مخرجات القمة العربية الطارئة، وحشد أوسع دعم سياسي ومادي لها، خاصة خطة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل والشراكة مع مجالس السفراء العرب في تلك الدول.

وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في ضوء الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس محمود عباس، في القمة العربية الطارئة التي عقدت مؤخراً في القاهرة، ومبادرته الواضحة والشاملة بشأن معالجة الأوضاع على الساحة الفلسطينية عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، وأمام المخرجات المهمة للقمة العربية التي اعتمدت مبادرة الرئيس ورؤيته.

وأشارت إلى أن القمة العربية اعتمدت خارطة طريق لتحرك فلسطيني عربي، بما يخرج ساحة الصراع من الأزمات الكبرى التي أوجدتها حرب الإبادة والتهجير والضم؛ تمهيدًا لحل شامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما تضمنته من آليات للمتابعة.