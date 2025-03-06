أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، أجرى عدة تغييرات في قيادة الجيش بعد ساعات من توليه منصبه خلفا لهرتسي هاليفي، فيما أعلن 2025 عاماً للحرب.



وذكر موقع "واينت" إن زامير عين اللواء يانيف آسور قائدا للمنطقة الجنوبية، وإيتسيك كوهين رئيسا لقسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يبدأ آسور، الذي أنهى منصبه كرئيس اللجيش الإسرائيلي في نوفمبر الماضي، مهامه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ويحل محل اللواء يارون فينكلمان، في حين سيبدأ العميد كوهين - الذي سيتم ترقيته إلى رتبة لواء - مهامه في الأشهر المقبلة ويحل محل اللواء عوديد سيوك. وكوهين هو قائد الفرقة 162، وهي الفرقة الرئيسية التي قامت بالمناورة البرية في قطاع غزة.

وقال زامير إن "عام 2025 سيكون عام الحرب، مع التركيز على غزة وإيران، وكذلك عام الحفاظ على الإنجازات وتعميقها في ساحات أخرى".

وأكد رئيس الأركان على "أهمية قيمة النصر" في المعركة، قائلاً إن إعادة الممحتجزين هي التزام أخلاقي: "جيش الدفاع سيعمل على إعادتهم جميعا"، معلنا أن صور الرهائن ستبقى معلقة في مكتبه حتى يتم إطلاق سراحهم من الأسر في غزة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، تولى زامير، مهام منصبه رسميا خلفا لهاليفي، الذي استقال في يناير الماضي، معلنا تحمل مسؤوليته عن هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وجرت مراسم تسلم زامير منصبه في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وهاليفي.

وأجرى زامير، مساء الأربعاء، محادثة افتتاحية مع هيئة الأركان العامة، عرض خلالها رؤيته وبرامجه عند توليه منصبه، والقرارات والأهداف التي حددها لتغيير وجه الجيش وتوسيعه - مع التركيز على تعزيز الجيش البري، الذي تآكل حجمه وتدريبه بشكل كبير في العقد الذي سبق الحرب، وفق تعبيره.