أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 881 ألفا و800 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى ما يقدر بعدد 881 ألفا و800 جندي بينهم 1140 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و261 دبابة، منها خمس دبابات أمس الأربعاء، و21 ألفا و311 مركبة قتالية مدرعة، و24 ألفا و108 أنظمة مدفعية، و1306 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1096 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و27 ألفا و929 طائرة مسيرة، و3085 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و39 ألفا و606 من المركبات وخزانات الوقود، و3769 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.