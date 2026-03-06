تنظم دار أوبرا الإسكندرية احتفالية فنية كبرى بمناسبة ليلة القدر، مساء الخميس المقبل على خشبة مسرح سيد درويش بمدينة الإسكندرية.

وتأتي الاحتفالية ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي تقدمه الأوبرا خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إحياء التراث الديني والروحاني من خلال فنون الإنشاد والابتهالات التي تعكس أجواء وروحانية الشهر الكريم.

يحيي الحفل فرقة الإنشاد الديني التابعة لدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم مجموعة مميزة من الأناشيد والمدائح النبوية المرتبطة بالأجواء الإيمانية لهذه المناسبة، بمشاركة نخبة من نجوم الفرقة وهم: أشرف زيدان، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد حسن، محمد نشأت، وكريم زيدان.

ويتولى الفنان حسام صقر الإشراف الفني وتحفيظ الفقرات، حيث تم إعداد البرنامج بعناية لتقديم أمسية إنشادية متميزة تمزج بين جمال الأداء وروحانية الكلمات، في تجربة فنية وإيمانية يتوقع أن تحظى بإقبال كبير من جمهور الثغر خلال ليالي رمضان.