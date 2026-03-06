تصنيف منظمة شباب حزب البديل في ولاية ألمانية كحالة اشتباه بالتطرف اليميني

صنفت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية منظمة الشباب التي أسسها حديثا حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في الولاية على أنها حالة اشتباه بالتطرف اليميني، حسبما أعلنت وزارة الداخلية في الولاية اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة أن هناك "مؤشرات قوية" على أن منظمة "جيل ألمانيا في شمال الراين-ويستفاليا" تمثل فعليا امتدادا لمنظمة "شباب البديل في شمال الراين-ويستفاليا"، التي تم حلها رسميا في مارس 2025.

وكانت منظمة "شباب البديل في شمال الراين-ويستفاليا" قد صنفتها هيئة حماية الدستور في الولاية عام 2023 أيضا كحالة اشتباه بالتطرف اليميني.

وقال وزير داخلية الولاية، هربرت رويل، إن منظمة "جيل ألمانيا في شمال الراين-ويستفاليا" تمثل في جوهرها المنظمة السابقة ولكن باسم جديد.