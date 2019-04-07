أمين رابطة العالم الاسلامي: الحضارات تتآكل مع الزمن متى انساقت مع النفعية على حساب القيم

قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن الحضارات تتآكل مع الزمن متى انساقت مع النفعية على حساب القيم ومتى تحدت مبادئ القانون الإنساني المشترك، وأن السيادة أو الهيمنة الإعلامية والفنية إذا لم تتصف بالقيم فإنها تعمل على تزوير الحقائق وغسيل الأدمغة، مشيرا إلى أهمية التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب بمختلف تنوعها، لتعزيز التقارب والتفاهم والتبادل.

وقال العيسي - خلال محاضرة له في جامعة (سانت بطرسبرج) الحكومية الروسية - إن الحضارات تعتمد في بقائها حية قوية على القيم والعدالة والاستشراف الصحيح مع كفاءة الإدارة ومهارة التواصل واحترام مبادئ القانون المشترك وهو القانون الطبيعي.

وأشار إلى أن اعتماد العدالة والقيم والانفتاح الإيجابي مع مهارة الاستشراف والتواصل من أسس القيادة نحو الريادة الحضارية، كما عد بناء الشخصية الوطنية برؤية مستنيرة ركيزة أساسية في الريادة والحسم لكثير من إشكالات الأمم والدول، وأن القيم الروحية كثيرا ما يكون تطبيقها شكليا ومن الطبيعي أن يفتقد عندئذ الأثر السلوكي الملموس.

وأضاف أن القوة الحقيقية لم تعد اليوم تعتمد على القوة الصلبة فقط ولكن القوة الناعمة التي تمثل عنصر الحسم في غالب الأحيان، وتحدث عن الحضارة المنفتحة والحضارة المنغلقة، واستعرض العديد من الأمثلة على ذلك.

وتطرقت المحاضرة إلى المكون الديني والقومي ومشاركته الحضارية، وقال العيسي "إن الاندماج الوطني الإيجابي يسهم في قوة الحضارة بشرط إنصاف كافة المكونات".

كما استعرض العيسى قيم التسامح في الإسلام، ومفهوم الوحدة في التنوع الكوني والمفهوم القانوني وفي الشريعة الإسلامية المتعلق بالعمل على تحقيق هدف النص والمرونة في ذلك دون انحراف في التأويل أو خروج عن ظاهر النص.