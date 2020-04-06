قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تشعر بالتفاؤل تجاه انتهاء أزمة فيروس كورونا عن قريب، داعية المواطنين النظر إلى الجانب الإيجابي من الأزمة.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج « كل يوم»، المذاعة عبر فضائية « on e»، يوم الأحد، أن المجلس يبحث، أمكانية عقد بعض الجلسات واللجان من خلال فيديو كونفرانس، مؤكدة أن «الناس لازم تسمع صوت وأراء المجلس في الأزمة الحالية».

وتابعت أن إدارة الحكومة أزمة انتشار فيروس كورونا شهدت تطورًا كبيرًا باتخاذها إجراءات احترازية صارمة من أجل صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن ما قامت به الحكومة خلال الأزمة، يبعث الثقة والطمأنينة للمواطنين، في كون الدولة قادرة على تخطي الفترة الصعبة بأقل الخسائر، مؤكدة أن الجميع عليه تأدية دوره بأقصى جهده، للتوصل إلى نتائج أفضل في الخروج من الأزمة.

وأضافت أنها تدعوا رجال الأعمال من أعضاء المجلس إلى المشاركة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحة أن «هذا الوقت المناسب لمساعدة المواطنين، وحماية كرامتهم».