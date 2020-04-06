أمن المنافذ: تنفيذ 81 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من ضبط قضية تهريب بضائع أجنية الصنع وتنفيذ 81 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى 15 ألف جنيه، وضبط 7 قضايا بمجال الأمن العام أبرزها "دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سرقة"، فضلا عن تنفيذ 81 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 115مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.