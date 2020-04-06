تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية وبداخله 2.800 طن بسطرمة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون، والملمس، والرائحة.

البداية مع ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات مباحث التموين، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المدير المسئول عن المصنع "الغير مرخص" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، بإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإنه وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، بقسم شرطة الجمرك، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.