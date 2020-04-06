 بدء استخراج 30 ألف جثة من مقبرة جماعية رواندية - بوابة الشروق
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بدء استخراج 30 ألف جثة من مقبرة جماعية رواندية

علم رواندا
علم رواندا
كيجالي - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أبريل 2020 - 12:19 ص

بدأت يوم الأحد عملية استخراج نحو 30 ألف جثة من سد يقع خارج العاصمة الرواندية كيجالي بعد أكثر من ربع قرن من الإبادة الجماعية التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص.

وقال نافتال اهيشاكي، السكرتير التنفيذي لمنظمة أيبوكا للناجين من الإبادة الجماعية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "حتى الآن، تم استخراج 50 جثة. التحدي الذي نواجهه الآن هو أن سد الوادي يحتوي على مياه لكننا نحاول تجفيفها".

وقالت السلطات إن اكتشاف هذا الموقع الأحدث هو الاكتشاف الأكثر أهمية منذ فترة.

ويتم اكتشاف مقابر جديدة مع إكمال السجناء الذين شاركوا في الإبادة الجماعية عام 1994 عقوبتهم في السجن حيث يقدمون معلومات جديدة عن أماكن دفن الضحايا.

ويأتي استخراج الجثث قبل يومين من بدء الروانديين إحياء ذكرى الإبادة الجماعية، التي قتل فيها أكثر من 800 ألف من عرقية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم.


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